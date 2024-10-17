В Ярославле не хватает денег на снос тысяч сухих деревьев

В Ярославле в этом году было спилено 2 тыс. сухих деревьев, осталось еще 8 тысяч. Депутаты пытаются найти способ ускорения темпов работ, чтобы избавиться от опасных деревьев в более короткие сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Детский омбудсмен Ярославии Фото: Детский омбудсмен Ярославии

Вопрос обсуждался 16 октября на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города. Глава «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов сообщил, что на 2025 год запланирован спил 2,5 тыс. деревьев. Речь идет о растениях, включенных в титульный список муниципального предприятия. Но депутаты отметили, что 2 тыс. деревьев в год – это мало.

«К 2030 году, к окончанию нашего созыва, следующий созыв может порадоваться жизнью. А нам придется оправдываться перед людьми. Если бы мы в 2025 году хотя бы 4 тыс. убрали, чтобы 4 тыс. осталось на следующий год»,— сказал председатель муниципалитета Сергей Калинин.

Как пояснил заммэра Николай Степанов, в этом году на эти цели уже направлялись дополнительные средства как муниципальному предприятию, так и территориальным администрациям и дирекции парков. На опиловку деревьев «Горзеленхозстроя» нужно не менее 150 млн руб., отметил господин Степанов и добавил, что нужно рассматривать вопрос об увеличении финансирования на эти цели, но с учетом возможностей бюджета.

Директор департамента финансов Андрей Данц уточнил у главы «Горзеленхозстроя», на какие максимальные объемы можно выйти, увеличив финансирование.

«Если мы приобретем еще хотя бы одну вышку, плюсом сразу 600 деревьев. Две вышки – 1200. Еще, если мы работаем на территориях открытых, там работа идет очень быстро. Если мы работаем в городских стесненных условиях, вы сами прекрасно знаете, что иногда на одно дерево уходит полдня. Мы можем привлечь со стороны. И на 4 тыс. спокойно выйдем»,— сказал Андрей Степанов.

Вопрос сноса сухих деревьев в Ярославле поднимал и региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин, к которому поступили жалобы от родителей.

«Мэрии города Ярославля предстоит большая работа по ликвидации аварийных деревьев с целью недопущения причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних»,— написал детский омбудсмен в своем Telegram-канале.

Алла Чижова