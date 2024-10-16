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Из-за аферы жительница Кубани потеряла квартиру в Сочи

Председатель СКР поручил доложить по обращению врача из Краснодарского края. Жительница Кубани потеряла квартиру из-за мошеннических действий со стороны прежнего владельца, сообщает Информационный центр СКР в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Интернете пострадавшая рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась своей квартиры в Сочи. Врач, находясь на работе в другом населенном пункте, узнала, что продавец, у которого она приобрела недвижимость, спустя несколько лет незаконным образом вернул квартиру себе и перепродал ее третьим лицам. Пострадавшая вместе с детьми осталась без жилья.

Следком Кубани начал процессуальную проверку. Глава СКР поручил руководителю управления Андрею Маслову доложить о ходе проверки.

Мария Удовик

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