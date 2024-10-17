Число выданных ипотечных кредитов в Башкирии уменьшилось в два раза

В августе населению Башкирии было выдано около 4,4 тыс. ипотечных кредитов, что более, чем в два раза меньше прошлогоднего показателя. Число ипотечных займов на квартиры в новостройках уменьшилось в 2,2 раза, на вторичное жилье — в 1,5 раза, отмечает пресс-служба Нацбанка Башкирии.

Кроме общего снижения кредитования сократилась доля льготной ипотеки: если во втором квартале на нее приходился 71% займов, то в третьем квартале — 44%.

Идэль Гумеров