Нижегородское правительство попросили скорректировать прогнозы по инфляции

На стадионе «Нижний Новгород» в закрытом режиме состоялось «нулевое чтение» областного бюджета на 2025 год – предварительное обсуждение его общих параметров перед внесением законопроекта в заксобрание Нижегородской области, которое состоится в пятницу.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», вопросы депутатов к членам областного правительства касались прогноза социально-экономического развития области. По нему индекс роста потребительских цен в 2025 году составит 5,8%. Однако бюджет верстался летом, с тех пор экономическая ситуация изменилась и прогнозируемый уровень инфляции будет немного выше. Поэтому к депутатским чтениям бюджета-2025 региональное минэкономразвития пересчитает этот прогноз.

Также депутаты попросили предоставить цифры по объему новых концессионных соглашений, которые регион планирует заключать в 2025 году. Это необходимо, чтобы понимать уровень скрытой долговой нагрузки, приходящейся на региональную казну. Ранее в Нижегородской области было принято правило о том, что объем выплат по концессиям не может превышать 20% от собственных доходов области. Пока концессионная нагрузка составляет порядка 6,5%.

Что касается в целом высокого государственного долга Нижегородской области, который по состоянию на 1 октября составил 150,8 млрд руб. (при предельном лимите в 200,8 млрд), политика облправительства по заимствованию дешевых бюджетных кредитов на развитие получила одобрение при текущей ключевой ставке ЦБ в 19%. Депутаты похвалили экономический блок правительства за максимальное привлечение инвестиционных кредитов от Минфина РФ со ставкой от 0,1% годовых, часть которых в дальнейшем федеральный центр может списать при выполнении ряда условий.

Также на «нулевом чтении» бюджета обсуждались планы по комплексному развитию территорий, синхронизация строительства новых школ и капремонта существующих с градостроительным развитием Нижнего Новгорода и меры господдержки сельского хозяйства в регионе. Также депутаты поставил вопрос о капитальном ремонте учреждений профтехобразовния – училищ, колледжей, ресурсных центров.

Иван Сергеев