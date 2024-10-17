Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Архангельск и Оренбург запустят со 2 ноября

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» со 2 ноября начнет выполнять перелеты из Нижнего Новгорода в Архангельск и Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейсы в Архангельск запланированы дважды в неделю. По вторникам самолет будет отправляться из Нижнего Новгорода в 23:40, по субботам — в четыре часа утра. Перелет займет чуть больше двух часов. Рейсы в Оренбург будут выполняться по средам (вылет в 5:30) и субботам (в 10:15). Время в пути — около двух часов.

В Архангельск и Оренбург из Нижнего Новгорода летает только «ЮВТ Аэро». Рейсы будут выполнять самолеты CRJ-200 в одноклассной компоновке на 50 мест. Билеты на ближайшие вылеты стоят 4,4 тыс. руб. и 4,1 тыс. руб. соответственно, указано на сайте перевозчика.

Елена Ковалева