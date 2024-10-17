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Ярославец через суд вернул себе самолет

В Ярославле местный житель через суд добился возврата проданного самолета Як-12. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Фото: УФССП по Ярославской области

Фото: УФССП по Ярославской области

Местный житель продал воздушное судно своему знакомому, однако тот оплатил лишь половину, пообещав остальные деньги отдать позже. Но продавец так и не получил полную стоимость, потому обратился в суд с требованием вернуть самолет. Суд обязал покупателя передать воздушное судно.

Судебные приставы ограничили покупателю самолета выезд из страны и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. В итоге самолет был возвращен законному владельцу.

Алла Чижова

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