Ярославец через суд вернул себе самолет
В Ярославле местный житель через суд добился возврата проданного самолета Як-12. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Фото: УФССП по Ярославской области
Местный житель продал воздушное судно своему знакомому, однако тот оплатил лишь половину, пообещав остальные деньги отдать позже. Но продавец так и не получил полную стоимость, потому обратился в суд с требованием вернуть самолет. Суд обязал покупателя передать воздушное судно.
Судебные приставы ограничили покупателю самолета выезд из страны и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. В итоге самолет был возвращен законному владельцу.