Сочи посетили более тысячи иранских туристов

С начала 2024 года Сочи посетили более 1 тыс. туристов из Ирана в рамках чартерной программы Mantera Travel и иранского туроператора «БуранПарс» между Тегераном и Сочи. Первый рейс прибыл в аэропорт курорта 21 июня, на его борту было больше 100 иранских туристов, напомнили в пресс-службе Mantera Travel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Туристы останавливались в «Сочи Парк Отеле», четырехзвездочных отелях «Красной Поляны» и других средствах размещения. Иностранные гости, в частности, посещали «Сочи Парк» в составе организованных групп – более 3 тыс. гостей из Бахрейна и Ирана, в том числе 10 королевских особ.

За три квартала 2024 года в игорной зоне «Красная Поляна» побывали почти 39 тыс. туристов из других государств. Показатели сохранились на уровне аналогичного периода 2023 года.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в третьем квартале 2024 года игорную зону «Красная Поляна» посетили почти 255 тыс. человек. За последние два года количество посетителей выросло почти на 28%. Все российские игорные зоны с июля по сентябрь посетили 472,8 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков