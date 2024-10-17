Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочи посетили более тысячи иранских туристов

С начала 2024 года Сочи посетили более 1 тыс. туристов из Ирана в рамках чартерной программы Mantera Travel и иранского туроператора «БуранПарс» между Тегераном и Сочи. Первый рейс прибыл в аэропорт курорта 21 июня, на его борту было больше 100 иранских туристов, напомнили в пресс-службе Mantera Travel.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Туристы останавливались в «Сочи Парк Отеле», четырехзвездочных отелях «Красной Поляны» и других средствах размещения. Иностранные гости, в частности, посещали «Сочи Парк» в составе организованных групп – более 3 тыс. гостей из Бахрейна и Ирана, в том числе 10 королевских особ.

За три квартала 2024 года в игорной зоне «Красная Поляна» побывали почти 39 тыс. туристов из других государств. Показатели сохранились на уровне аналогичного периода 2023 года.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в третьем квартале 2024 года игорную зону «Красная Поляна» посетили почти 255 тыс. человек. За последние два года количество посетителей выросло почти на 28%. Все российские игорные зоны с июля по сентябрь посетили 472,8 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...