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Казанский разработчик получил сертификаты на беспилотник для сельского хозяйства

Компания «Индустриальные дроны» из Казани получила официальные сертификаты Росавиации на использование беспилотников в сельском хозяйстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд поддержки НТИ.

Компания получила два сертификата — разработчика и на тип проекта БАС ИД-100А, предназначенного для опрыскивания полей. Проект дронов получил поддержку от НТИ в размере 500 млн руб. По словам гендиректора фонда НТИ Вадима Медведева, инженеры компании разрабатывают тяжелые беспилотные авиационные системы с 2015 года.

В сентябре 2023 года Татарстан, как и еще 11 регионов РФ, стал участником эксперимента по использованию беспилотников в сельском хозяйстве. Предполагалось, что дроны будут использоваться для борьбы с вредителями. Пока в республике дроны применялись лишь для мониторинга посевов, а для обработки полей использовалась малая авиация.

Анар Зейналов

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