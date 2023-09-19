Беспилотники пустят в поле

Татарстан, как и еще 11 субъектов РФ, стал участником эксперимента по использованию беспилотной авиации в сельском хозяйстве. Такое решение принял премьер-министр страны Михаил Мишустин. Предполагается, что дроны будут использовать для борьбы с вредителям. Как сообщили «Ъ-Казань» в региональном Минсельхозпроде, пока беспилотники в Татарстане использовались лишь для мониторинга посевов. Для обработки полей используется малая авиация. С конца прошлого года из-за СВО в Татарстане ввели запрет на полеты беспилотников. За его нарушение компании могут получить до 0,5 млн руб. штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Решение ввести в Татарстане экспериментальный правовой режим для эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно опубликованному во вторник постановлению правительства РФ, эксперимент проведут в 12 регионах. В их числе также Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

Во время проведения эксперимента в Татарстане будут действовать особые условия регулирования. Это позволит выполнять полеты без лишней нормативной нагрузки (будет приостановлено действие отдельных запретов, установленных федеральными законами) и сделает работы с агрохимикатами более безопасными для человека. Беспилотники, в частности, будут использовать для борьбы с насекомыми-вредителями.

Участникам эксперимента необходимо будет подавать план полета. Они также должны будут застраховать гражданскую ответственность за нанесение вреда здоровью или имуществу третьих лиц.

Оператором эксперимента назначено ООО «Консорциум БАС» (компания создана «Почтой России» и «Сколково – венчурные инвестиции»). Участниками в настоящий момент определены 13 организаций и три индивидуальных предпринимателя.

Предполагается, что эксперимент продлится в регионах три года. Затем предполагается массовое использование таких технологий в сельском хозяйстве РФ.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана пока не комментируют, как и кем будут использоваться беспилотники в регионе в рамках эксперимента. «Будем прорабатывать вопрос»,— сказали «Ъ-Казань» в пресс-службе. Там пояснили, что «на сегодняшний день беспилотники используются лишь для мониторинга посевов», а для обработки полей применяется малая авиация.

При этом в Татарстане с 25 ноября 2022 года введен запрет на использование беспилотников. Такое решение принял глава Татарстана Рустам Минниханов в связи с тем, что в регионе действует «уровень базовой готовности» на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Исключение было сделано для беспилотников государственных и муниципальных органов и подведомственных им организаций, а также для устройств организаций и граждан, которые заключили с властями специальные договоры. Пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова заверяла «Ъ-Казань», что беспилотники в республике вообще не используются: «речь идет о полном запрете».

Летом 2023 года по инициативе прокурора Татарстана Илдуса Нафикова были приняты поправки в КоАП Татарстана. Согласно им, за запуск беспилотников санкции для юридических лиц могут достигать 300 тыс. руб., а при повторном нарушении — 500 тыс. руб. Для физлиц предусмотрены штрафы в размере 1–4 тыс. руб., за повторное нарушение запрета — 5 тыс. руб.

Аналогичные запреты действуют более чем в 60 регионах РФ. Как сообщали в Российском зерновом союзе, в этом сезоне дроны из-за запретов массово использовались только в мониторинге для обследования полей. Разрешения на работу агродронов (а также для перевозок грузов и тушения пожаров) действовали только в Башкирии.

Вместе с тем 1 марта 2024 года вступит в силу постановление правительства, которое разрешает запуск беспилотников до 30 кг над населенными пунктами, а также упрощает порядок согласований работ для эксплуатантов сельхоздронов.

Беспилотные системы в мире активно используются в сельском хозяйстве, а также для доставки почты, при проведении пожарных и спасательных работ. По данным «Интерфакса», объем госзаказа Минсельхоза России на 2024–2026 годы составляет 299 беспилотников на общую сумму 526 млн руб. Также 153 единицы стоимостью 221,2 млн руб. планирует закупить Росрыболовство. Сейчас, по данным Министерства сельского хозяйства, в АПК РФ используется 229 беспилотников. В начале этого года Минсельхоз опубликовал проект приказа, которым предлагалось разрешить сельхозпроизводителям приобретать беспилотники за счет инвестиционных кредитов, привлекаемых на развитие растениеводства.

Кирилл Антонов