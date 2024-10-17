Utair за девять месяцев перевез более 5,379 млн. пассажиров

Авиакомпания Utair за девять месяцев этого года перевезла 5379776 пассажиров, сообщили в пресс-службе компании. Пассажиропоток вырос и на самолетах и на вертолетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, на самолетах Utair полетели 4873059 человек, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них 3665950 пассажиров выбрали рейсы для перелетов внутри страны и 1207109 пассажиров — для путешествий за рубеж. Услугами компании для вертолетных рейсов воспользовались 506717 человек — пассажиропоток вырос на 6,3%.

Кроме того, самолетами было перевезено 11140 тонн грузов и 2366 тонн почты, вертолетами — 48004 тонны грузов. Производственный налет составил 121629 часов и 85455 часов соответственно.

Напомним, услугами авиакомпании Utair с января по май текущего года воспользовались почти 2,6 млн пассажиров. На самолетах полетели более 2,3 млн пассажиров, на вертолетах — более 231 тыс. пассажиров.