Спикер Курултая сообщил о кибератаке на депутатов

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев на своей странице во «Вконтакте» сообщил об активизации мошенников. По его словам, депутатам республиканского парламента и работникам секретариата через мессенджеры массово поступают сообщения и звонки, под различными предлогами их пытаются заставить перевести деньги.

«Происходящее можно назвать кибератакой,— считает спикер.— При этом часто мошенники ссылаются на меня или моих коллег, используется тема СВО, Украины и так далее. Не секрет, что это страна и есть главный бенефициар таких незаконных действий».

Он призвал к бдительности, попросил не поддаваться на уловки и перепроверять информацию.

Майя Иванова