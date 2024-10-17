В Чувашию приехали 41 человек с территорий Курской и Белгородской областей

В Чувашию прибыло 36 человек из Курской области и 5 человек из Белгородской области. Среди них 17 детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

15 жителей Курской области живут в пункте временного размещения в номерах квартирного типа. Как рассказал руководитель Госкомитета по делам гражданской обороны и ЧС Чувашии Сергей Павлов, семьи поселили в номера с тепло-, водо- и электроснабжением. Для прибывших граждан организовали трехразовое питание, им выдают средства гигиены и постельные принадлежности.

Всего в Чувашии организовали 11 пунктов временного размещения. Они могут поместить почти 1,3 тыс. человек.

Олег Николаев поручил главам администраций округов проконтролировать готовность всех организаций для пунктов временного размещения до 15 ноября. В осенне-зимний период на дорогах республики развернут 59 пунктов обогрева и питания вместимостью около 4,5 тыс. человек. Из них 34 пункта будут находиться на автотрассах федерального и межрегионального значения. Еще 25 пунктов — на дорогах межмуниципального значения.

Диана Соловьёва