Свердловские власти продадут 25% акций Ирбитского молочного завода

Власти Свердловской области планируют продать 25% акций Ирбитского молочного завода. В госсобственности региона сохранится 26% акций предприятия, сообщили в заксобрании области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обсуждение планов состоялось на заседании комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству в рамках обсуждения изменения в программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации госимущества региона на 2024-2026 годы. Как уточнила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, на заводе разработана большая инвестпрограмма, для реализации которой требуется привлечение негосударственных инвестиций на осуществление модернизации производственных мощностей.

Оставшийся пакет акций позволит региону участвовать в принятии решений по вопросам деятельности предприятия, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Ирбитский молочный завод, Ирбитский химико-фармацевтический завод и Ирбитский мотоциклетный завод являются ведущими предприятиями в Ирбите (Свердловская область). Их общий оборот в 2023 году составил больше 10,5 млрд руб., заводы также обеспечивают самые большие поступления НДФЛ в городской бюджет.

Ирина Пичурина