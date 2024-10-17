Полиция Екатеринбурга обнаружила бордель, который продолжал работу после рейда

В Екатеринбурге сотрудники полиции и СОБР Росгвардии во время рейда выявили бордель, который продолжил работу после предыдущего рейда, сообщил telegram-канал ГУ МВД Свердловской области «Патрульный участок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Патрульный участок» Фото: telegram-канал «Патрульный участок»

Ранее в отношении владельцев заведения уже было возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией, но оно продолжило работать, а женщины в нем — оказывать клиентам интимные услуги, как стало известно во время проверочной закупки в рамках оперативно-розыскных мероприятий,

После обыска в салоне на работниц составили административные протоколы за занятие проституцией по ст. 6.11 КоАП РФ. «Собранные материалы будут приобщены к уже расследуемому уголовному делу по ст. 241 УК РФ»,— рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге после жалоб жителей дома на ул. Пехотинцев общественники выявили бордель, в котором интимные услуги оказывались в основном для мигрантов. В помещении бывшего апарт-отеля на первом этаже «брежневки» в негигиеничных условиях работали 10 проституток

Ирина Пичурина