Некоторые улицы в Сочи останутся без горячей годы на неделю

С 21 по 28 октября в нескольких районах Сочи приостановят подачу горячего водоснабжения. Временные неудобства связаны с плановым ремонтом котельной №16, сообщает МУП «Сочитеплоэнерго» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отключение затронет улицы Грибоедова, Депутатская, Джигитская, Дмитриевой, Карбышева, Комсомольская, Курортный проспект, 20-й ГСД. Горячей воды не будет на улицах Лермонтова, Ломоносовская, Лысая гора, Мандариновая, Пионерская, проспект Пушкина, Театральная, Тургенева, Учительская, Черноморская. Полный перечень можно найти в Telegram-канале МУП «Сочитеплоэнерго».

«Ъ-Сочи» писал, что 17 октября на курорте 117 улиц останутся без света. Временные отключения продлятся с 7:00 до 19:00.

Мария Удовик