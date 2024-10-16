В Сочи 17 октября отключат свет 117 улицам

В Сочи 17 октября ограничат подачу электричества 117 улицам. Временные изменения связаны с плановым ремонтом электрооборудования и установкой приборов цифрового учета, сообщает Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 7:00 до 19:00 света не будет на улицах Форелевая, Краснофлотская, Гомельская, Нагуляна, Тимашевская, Садовая, Ульянова, Кирова, Володарского, Виноградная, Яблочная. Ограничения также затронут улицы Пластунская, Кипарисовая, Пасечная, Подгорная, Восточная, Тимирязева, Поселковая, Тельмана, Цюрупы.

В четверг электричества не будет до вечера в переулках Амбулаторный, Вертолетный, Вишневый, Юртовский, Пасечная. Неудобства затронут переулки Мясокомбинатский, Рахманинова, Хлебозаводский.

Из-за ремонтных работ подачу электроэнергии ограничат для сел Медовеевка, Чвижепсе, Кепша, Солохаул, Отрадное. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик