Оферта по-башкирски

Бывшему председателю совета директоров и совладельцу Башкирской содовой компании Дмитрию Пяткину не удалось сохранить за собой долю в уставном капитале ООО «Трейдинвест», владеющим земельным участком в Подмосковье стоимостью около 3 млрд руб. Две инстанции арбитражного суда обязали стерлитамакское ООО «Совлинк холдинг» продать президенту инвестиционной компании «Покров» Николаю Крайнову более 47% «Трейдинвеста» за 104 млн руб. — эта сумма фигурировала в оферте, направленной господину Крайнову, но позже отозванной. Владелец «Совлинк холдинг» Дмитрий Пяткин был против сделки и заявлял в суде, что спорная доля оценивается в шесть раз дороже, но суды с ним не согласились. Юристы полагают, что кассационная инстанция может пересмотреть решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, который в июле удовлетворил иск президента инвестиционной компании «Покров» Николая Крайнова к ООО «Совлинк холдинг». Господин Крайнов просил суд признать заключенным договор купли-продажи 47% в уставном капитале ООО «Трейдинвест», внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

ООО «Трейдинвест» зарегистрировано в ноябре 2005 года в Москве Максимом Шуваловым. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Сфера деятельности компании — строительство зданий. Из открытых источников известно, что «Трейдинвест» владеет 69,5 га в городе Лыткарино Московской области (6 км от МКАД). Земля имеет вид разрешенного использования под жилищное строительство. В 2022 году участок выставлялся на торги за 3,1 млрд руб. С 2006 по 2021 годы 100% уставного капитала компании владела австрийская «Арт иммобилиен энтвиклюнгс у фервертунгс гмбх». Летом 2021 года 50% «Трейдинвеста» перешли Ольге Алтуниной, 48,7% — Александру Алтунину. В марте 2023 года в компании вновь сменились владельцы: австрийская компания контролировала 1,28% уставного капитала, Николай Крайнов — 4,53%. 94,18% перешли в собственность зарегистрированной в Стерлитамаке компании «Совлинк холдинг», которой владеет Дмитрий Пяткин. В феврале этого года доля «Совлинк холдинг» перешла ООО «Виста групп» (создана в результате реорганизации «Совлинк холдинг»), владельцем которой также является господин Пяткин.

В 2020 году «Трейдинвест» был признан банкротом, но летом этого года процедура была прекращена: «Совлинк холдинг» погасил кредиторскую заложенность компании — 78 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, в марте 2023 года московский нотариус Александр Федорченко удостоверил оферту «Совлинк холдинг» в адрес конкурсного управляющего «Трейдинвеста» Алексея Цветкова и совладельцев компании Николая Крайнова и «Арт иммобилиен энтвиклюнгс у фервертунгс гмбх». «Совлинк холдинг» сообщило им о намерении продать принадлежащие ему 47,09% «Трейдинвеста» за 104,9 млн руб. В июне Николай Крайнов ответил согласием на предложение. Соответствующие письма были отправлены конкурсному управляющему «Трейдинвеста» и в «Совлинк холдинг».

В июле того же года «Совлинк холдинг» письменно сообщило Алексею Цветкову, что «не удостоверяло оферту и не направляло ее в общество», так как «отказалось от планируемого ранее отчуждения доли».

Дмитрий Пяткин возражал против удовлетворения иска. Предприниматель просил суд признать оферту недействительной, так как она нарушает его права как совладельца «Трейдинвеста». По его расчетам, стоимость 47,09% компании составляет не 104,9 млн руб., а 651,5 млн руб., так как стоимость активов компании на 31 декабря 2023 года составляла 1,38 млрд руб.

Удовлетворяя иск господина Крайнова, суд первой инстанции счел доказанным факт направления оферты о преимущественном праве выкупа спорной доли. Истец, отметил суд, в установленные сроки ответил согласием на предложение о выкупе доли по предложенной цене, поэтому имеет право на завершение сделки купли-продажи. Доводы господина Пяткина о стоимости спорной доли суд отклонил, назвав их «голословными».

Апелляционная инстанция согласилась с выводами арбитражного суда Москвы.

Найти номера телефонов Николая Крайнова и Дмитрия Пяткина не удалось.

Партнер агентства практикующих юристов «Правильное право» Тимур Якупов полагает, что у Дмитрия Пяткина есть шансы отменить решения судов в кассации.

«Высший арбитражный и Верховный суд России ранее отмечали, что к оферте на этапе до ее акцепта могут применяться правила о недействительности сделок. Тем не менее, подобные правила применяются высшими судами скорее по аналогии закона, что подтверждает наличие у них сомнений в том, что оферта является обычной сделкой. В связи с этим у сторон достаточный простор для маневров в случае кассационного обжалования»,— полагает эксперт.

Булат Баширов