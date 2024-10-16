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Коммерсантъ FM
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Фальков: обязательный ЕГЭ по будущей специальности учителя введут с 2026 года

В 2025 году не планируется существенных изменений в порядке приема в высшие учебные заведения, однако с 2026 года для поступления на педагогические специальности будет введен обязательный ЕГЭ по той дисциплине, которую абитуриент собирается преподавать в будущем. Об этом сообщил министр образования и науки России Валерий Фальков во время встречи президента Владимира Путина с членами правительства.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы не намерены вносить серьезных изменений в 2025 году. На 2026 год запланирован ряд нововведений, среди которых обязательный ЕГЭ по профильной специальности для абитуриентов, желающих поступить на педагогические направления, где готовят учителей-предметников»,— сказал господин Фальков, отвечая на вопрос президента о том, успеют ли ученики и их родители подготовиться к нововведениям (цитата по ТАСС).

21 сентября Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения новые перечни вступительных испытаний. Речь идет о наборе из нескольких экзаменов, которые абитуриент должен сдать для поступления в вуз. Документ требует от будущих учителей-«профильников» сдать экзамен по тому предмету, который они планируют преподавать. Сейчас такого ограничения нет — для педагогических специальностей обязательным является обществознание.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «ЕГЭ меняют на переправе»

Матвей Иващенко

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