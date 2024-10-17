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В Набережных Челнах отремонтируют дороги и мосты за 170 млн рублей

В Набережных Челнах планируют ремонт и содержание дорог, мостов и подземных переходов. Начальная сумма контракта составляет 170 млн руб., работы будут завершены к концу 2024 года. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчик начнет работы в течение трех дней после подписания контракта. Ремонтные работы охватят ключевые участки, такие как проспекты Хасана Туфана, Вахитова, Дружбы Народов и Яшьлек, а также Сармановское шоссе и улицу Габдуллы Тукая. Также будет произведено содержание искусственных сооружений и ямочный ремонт на дорогах общей протяженностью более 680 км.

Анар Зейналов

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