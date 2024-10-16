Житель ХМАО получил три года колонии за ложное сообщение о минировании ТЦ

Житель Ханты-Мансийска (ХМАО — Югра) осужден по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о готовящемся взрыве) к трем годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

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Осужденный позвонил на номер «112» и сообщил, что на первом этаже торгового центра «Гостиный двор» заложено взрывное устройство. Сотрудники полиции выехали по адресу и не нашли подтверждения этому. Из-за сообщения средства МВД были отвлечены от других задач, а работа правоохранительных органов была дезорганизована, постановил суд.

Ранее жителя Свердловской области приговорили к 3,5 годам колонии за ложное сообщение о минировании вокзала. Он позвонил в единую службу спасения и сообщил, что на вокзале в Нижнем Новгороде находится взрывное устройство.

Анна Капустина