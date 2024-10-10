Уральца приговорили к 3,5 годам колонии за сообщение о лжеминировании вокзала

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода приговорил 27-летнего жителя Свердловской области к 3,5 годам колонии строгого режима за ложное сообщение о готовящемся минировании местного железнодорожного вокзала, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

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По версии следствия, в марте свердловчанин «из хулиганских побуждений» и «парализации нормальной деятельности и функционирования железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде» позвонил в Единую службу спасения и сообщил ложные сведения о том, что он якобы заминировал вокзал. «Сотрудниками транспортной полиции незамедлительно проведены мероприятия, в ходе которых установлена недостоверность полученной информации», — говорится в сообщении.

Суд признал уральца виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве) и обязал выплатить компенсацию на обеспечение деятельности дежурных служб, которые участвовали в проверке сообщения о лжеминировании.

Мария Шараева