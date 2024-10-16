«Таким людям требуется адекватное лечение у специалистов»

Центробанк предлагает ввести для микрофинансовых организаций (МФО) норму «один заем в руки до погашения» и запретить выдавать новые микрокредиты ранее, чем через три дня после погашения долга. Регулятор объясняет необходимость внедрения этих мер, в частности, тем, что у части граждан сформировалась зависимость от займов МФО. Психолог-психотерапевт Марина Шадина подтвердила «Ъ-Юг» наличие «страсти», которой уже подвержены около 16% банковских заемщиков.

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«Кредитная зависимость — новая разновидность аддиктивного (зависимого) поведения наряду с игроманией, шопоголизмом, компьютерной зависимостью. Природа формирования любой зависимости одинакова, будь то химическая зависимость или зависимое поведение. Причины можно разделить на внешние, или социальные, и внутренние (психологические).

К социальным можно отнести доступность займов и кредитов, воздействие рекламы, низкая финансовая грамотность, низкий уровень доходов. Для некоторых людей велик соблазн получить легкие деньги. Получить их здесь и сейчас, не думая о последствиях. Такие люди склонны к легкомыслию и неумению брать на себя ответственность.

В числе психологических причин — неумение получать радость от простых вещей и жизни вообще. Нужен объект, который бы заполнил внутреннюю пустоту и неудовлетворенность. Это может быть все, что угодно: человек, предмет, скорость, секс, еда или химические вещества. Человек счастлив только в контакте с объектом своей зависимости.

Причинами такого зависимого поведения могут быть воспитание (с самого рождения) и физиология. Способность ждать и терпеть формируется еще в младенчестве. Ребенок должен понимать, что такое отсроченное удовольствие, то есть, «ничего страшного, если мне не дают молоко сразу, как только я проголодаюсь, я немного подожду, и меня накормят». Так формируется отношение к себе и к миру.

Кредитная зависимость имеет довольно широкое распространение среди людей, пользующихся соответствующими услугами банков. По статистике, таких людей около 16%. И это без учета микрозаймов.

Таким людям, как и другим, попавшим в ту или иную зависимость, требуется адекватное лечение у специалистов — психиатра (медикаментозное лечение) и психолога (психотерапия). Случаи обращения за помощью действительно имеют место, в моей практике они были неоднократно”.