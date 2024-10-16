В поисках проводника в мир знаний и идей: «Группа Астра» и «ICL Техно» учредили номинацию в рамках конкурса «Учитель года»

ИТ-компании организовали специальную номинацию для поощрения инновационных методов обучения ведущими педагогами страны.

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«Группа Астра», ведущий разработчик инфраструктурного ПО, и российский производитель оборудования «ICL Техно» от лица бренда OSiO поддержали престижный конкурс «Учитель года России», нацеленный на признание и поддержку выдающихся педагогов нашей страны. Он позволяет не только отмечать достижения отдельных педагогов, но и популяризировать профессию учителя, привлекать внимание к вопросам образования и обмениваться передовым опытом.

В этом году два ИТ-лидера объединились и в рамках конкурсной программы организовали специальную номинацию «Проводник в мир знаний и идей», целью которой стало поощрение творческого подхода и инновационных методов обучения. На торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Саратове, вендоры отметили 20 замечательных педагогов. Все эти учителя своим трудом и преданностью делу воспитания подрастающего поколения внесли действительно неоценимый вклад в образование.

Для более комфортной работы и подготовки к учебному процессу каждому из них были вручены ноутбуки российского производства OSiO серии FocusLine от ICL Техно с отечественной операционной системой Astra Linux. Напомним, что продуктовая линейка бренда OSiO собирается на том же высокотехнологичном заводе, что и продукция под маркой ICL. Эти устройства помогут нашим преподавателям легко и эффективно готовить уроки и делиться знаниями с учениками, открывая перед ними новые горизонты. Например, Юрий Качалкин, учитель русского языка и литературы из Южного федерального округа, практически всегда применяет для обучения цифровые ресурсы: сопровождает презентациями тематическую информацию, разрабатывает задания для решения на интерактивных досках, транслирует собственные буктрейлеры о различных новинках в литературе и самых значимых для школьного возраста произведениях и т. д. По мнению учителя, использование информационных технологий еще больше вовлекает детей в работу со словом, способствует формированию интереса к художественной литературе. Юрий Качалкин достойно представил Республику Крым и стал финалистом в номинации «Проводник в мир знаний и идей» в рамках конкурса «Учитель года России» — 2024.

«OSiO рад и горд поддержать этот замечательный конкурс. Мы понимаем, как важна эта работа, как важно предоставлять педагогам современные инструменты и технологии для хороших результатов. В этом году мы сделали ещё один шаг к тому, чтобы сделать жизнь учителей проще и качественнее, внедряя новые решения для образовательных учреждений», — отметила Анастасия Черкасенко, руководитель направления по работе с розничными сетями «ICL Техно».

«Мы как одни из лидеров ИТ-индустрии задаем высокие стандарты в нашей сфере и делаем все возможное для популяризации отечественных ИТ-технологий в учебных заведениях. Это оказывает значительную поддержку в моменте подготовки подрастающего поколения специалистов, способных эффективно работать с современными инновационными решениями и внедрять их в различных сферах, — поделилась Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра». — Большое спасибо, дорогие учителя, за ваше внимание и неустанную преданность делу образования. Вместе мы сможем продолжать вдохновлять и обучать молодых ребят».

О «Группе Астра» ПАО Группа Астра объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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