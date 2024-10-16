На международный форум «РОСТКИ» в Казани зарегистрировались 1 тысяча участников

С 13 по 15 ноября 2024 года в «Казань Экспо» пройдет II Международный форум «РОСТКИ». На мероприятие уже зарегистрировалась 1 тыс. участников. Об этом сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.

На форум зарегистрировались представители 41 субъекта России (Волгоградская, Астраханская, Кировская области, Республика Коми и др.), 21 провинции Китая. Также на мероприятии будут участники из 6 стран: Бразилии, Киргизской Республики, ОАЭ, Сенегала, Таджикистана и Узбекистана.

На форуме «РОСТКИ» обсудят общемировые тенденции рынка, позиции России и Китая, новые перспективы сотрудничества.

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» прошел 7 и 8 сентября 2023 года. В мероприятии приняли участие более 7 тыс. человек. На форуме собрались участники 14 стран и более 50 городов.

Диана Соловьёва