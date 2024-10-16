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В Ростове возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении госконтракта

По результатам проверки прокуратуры Кировского района Ростова соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что между учреждением дополнительного образования и организацией в рамках реализации нацпроекта «Демография» заключен контракт на выполнение работ по сборке и монтажу спортивно-технологического оборудования. Названия организаций ведомство не приводит. Подрядчик выполнил обязательства не в полном объеме, однако внес в документы не соответствующие действительности сведения о выполненных работах. Ему были перечислены денежные средства согласно условиям контракта.

Мошенническими действиями подрядчика бюджету причинен ущерб на сумму более 680 тыс. руб.

Ева Китаева

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