В Ростове спрос на долгосрочную аренду квартир вырос на 42%

За июль-сентябрь 2024 года интерес ростовчан к аренде жилья на длительный срок увеличился на 42% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Такие данные приводят аналитики платформы «Авито Недвижимости», проанализировав количество поступающих арендодателям звонков и сообщений.

За квартал в Ростове спрос на студии увеличился на 45%, «однушки» и «двушки» – на 36% и 52% соответственно. Интерес к аренде трехкомнатных квартир вырос на 42%, а объектов с четырьмя комнатами и – на 35%.

В целом по России спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 30% по сравнению со вторым кварталом. Наиболее заметная динамика наблюдается в Ставрополе (+91%), Калуге (+71%), Томске и Кирове (+68% соответственно), а также Ярославле (+62%).

Как сообщал «Ъ-Юг», по итогам начала октября в Ростове стоимость долгосрочной аренды квартир снизилась на 6,2% по сравнению с первым месяцем осени.

Анастасия Казуков