В Ростове стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась на 6,2% в октябре

По итогам начала октября в донской столице зафиксировано максимальное снижение средней стоимости долгосрочной аренды квартир по сравнению с сентябрем. По данным аналитиков «Яндекс Аренды», в среднем снять жилье в Ростове на длительный срок стоит 35 тыс. руб., что на 6,2% меньше, чем в сентябре.

В целом по итогам первой недели октября в городах-миллионниках России средняя стоимость долгосрочной аренды квартир составила около 40 тыс. руб. По сравнению с сентябрем она сократилась на 2,1%. Помимо Ростова, максимальное снижение цены отмечается в Самаре (-8,8%), Санкт-Петербурге (-6,6%) и Казани (-6,6%).

Среди всех крупных городов России, участвовавших в исследовании, увеличение средней стоимости съемного жилья наблюдается в Краснодаре (+6,9% – до 32 тыс. руб.) и в Екатеринбурге (+7,3% – до 44 тыс. руб.).

Анастасия Казуков