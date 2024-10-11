Самолет Екатеринбург — Сочи задерживается из-за снегопада

Из-за снегопада в Екатеринбурге задержаны несколько рейсов «Уральских авиалиний». В частности, позже вылетит борт из Екатеринбурга в Сочи, предупредили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Всего задержаны четыре рейса авиакомпании: U6 295 Екатеринбург — Иркутск, U6 173 Екатеринбург — Хабаровск, U6 317 Екатеринбург — Сочи и U6 2949 Екатеринбург — Ереван. В «Уральских авиалиниях» объяснили, что для обеспечения безопасности полетов при температурах ниже +5 градусов и выпадении осадков каждый самолет должен пройти обработку противообледенительной жидкостью. На это потребуется время, в связи с чем рейсы задерживаются на 30–40 минут.

В авиакомпании призвали пассажиров следить за текущим расписанием вылетов и прилетов на онлайн-табло. Как указано на сайте аэропорта Сочи, рейс U6 317 Екатеринбург — Сочи уже вылетел и в 10:55 должен приземлиться на курорте. Изначально планировалось, что борт прибудет в 10:05.

Вячеслав Рыжков