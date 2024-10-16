Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Территорию Камыш-Бурунского пойменного леса взяли под охрану власти Ставрополья

На 42 га земель пойменного леса на границе Нефтекумского и Левокумского округов Ставрополья создана охраняемая зона. Как сообщает пресс-служба правительства региона, этот памятник природы краевого значения создан для сохранения и воспроизводства реликтового пойменного леса реки Кума в полупустынной природной зоне.

Охранная зона включает участки по периметру пойменного леса, агроландшафты, часть долины рек Кума и Старая Кума. Теперь причинение вреда природе земель может повлечь административную или уголовную ответственность. Контролировать Камыш-Бурунский лес будет Дирекция особо охраняемых природных территорий края.

Дмитрий Ковалевский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...