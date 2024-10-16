Территорию Камыш-Бурунского пойменного леса взяли под охрану власти Ставрополья

На 42 га земель пойменного леса на границе Нефтекумского и Левокумского округов Ставрополья создана охраняемая зона. Как сообщает пресс-служба правительства региона, этот памятник природы краевого значения создан для сохранения и воспроизводства реликтового пойменного леса реки Кума в полупустынной природной зоне.

Охранная зона включает участки по периметру пойменного леса, агроландшафты, часть долины рек Кума и Старая Кума. Теперь причинение вреда природе земель может повлечь административную или уголовную ответственность. Контролировать Камыш-Бурунский лес будет Дирекция особо охраняемых природных территорий края.

Дмитрий Ковалевский