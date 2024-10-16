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СвЖД ввела круглогодичную остановку возле свердловского поселка Пастушный

Свердловская железная дорога по просьбам жителей ввела круглогодичную остановку поездов на о. п. Пастушный (Шалинский городской округ Свердловской области). Как сообщили в пресс-службе магистрали, ранее электрички №6309 Керамик — Шаля и №6311 Керамик-- Шамары останавливались только в летний сезон.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Пригородный поезд №6309 Керамик — Шаля (отправляется в 20:13 по местному времени) прибывает на о. п. Пастушный в 23:35, отправляется в 23:36. Прибытие на станцию Шаля в 23:48. Поезд курсирует с понедельника по четверг, а также по субботам. Поезд №6311 Керамик — Шамары (отправляется в 20:13) прибывает на о. п. Пастушный в 23:35, отправляется в 23:36. Прибытие на ст. Шамары в 00:26. Он курсирует по пятницам и воскресеньям.

Свердловская железная дорога (СвЖД) в октябре переводит пригородные поезда и электрички на зимний график движения. В Свердловской области — с 14 октября, в Ханты-Мансийском автономном округе — с 27 октября.

Полина Хабарова

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