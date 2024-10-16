Совокупные затраты ГАУ «Центр спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан» и ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан "Дворец борьбы"» для проведения форума «Россия — спортивная держава» превысили 274,6 млн руб., следует из размещенных на сайте госзакупок данных. «Дворец борьбы» оплатит затраты на общую сумму 256 млн руб., Центр фехтования — на 18,6 млн руб.

На сегодняшний день для подготовки и проведения мероприятия Дворец борьбы заключил 99 договоров, Центр фехтования был заказчиком по 17 контрактам.

Дворец борьбы был открыт 31 августа, на его строительство ушло свыше 6,5 млрд руб. До сих пор сооружение не принимало спортивных мероприятий. Во время форума «Россия — спортивная держава» на его площадке пройдет деловая программа.

Открытие Центра фехтования должно состояться во время форума. По данным сайта госзакупок, на его строительство Управление капитального строительства Башкирии потратило около 1,2 млрд руб. С 16 по 20 октября спортивный комплекс примет юношеские соревнования по фехтованию «Сабля Салавата».

Форум «Россия — спортивная держава» состоится с 17 по 19 октября. На время его проведения в Уфе будут перекрыты по меньшей мере 14 улиц, проездов, участков дорог, а также будут заблокированы выезды из дворов. Как сообщила администрация Октябрьского района Уфы, улицы Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева в микрорайоне Глумилино уже полностью перекрыты.

Идэль Гумеров