Сочи, Новороссийск и Краснодар лидируют по жилищному строительству на Кубани

Краснодарский край занял второе место в России по вводу жилья. Лидерами по жилищному строительству в регионе являются Краснодар, Новороссийск, Сочи, Анапа и Туапсинский район, рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам трех кварталов 2024 года Кубань выполнила 77% плана реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Край оказался на второй строчке рейтинга по объемам вводимого жилья в России. За период с января по сентябрь на Кубани ввели 5,1 млн кв. м жилья, что составляет 6,3% от общероссийского объема. Основную долю в регионе составляет индивидуальное жилищное строительство — 63% от общего объема (3,1 млн кв. м). Многоквартирных домов построили 1,85 млн кв. м.

В пресс-службе отметили, что обеспечение комфортного уровня жизни в Краснодарском крае является одним из приоритетов региональных властей. В администрации напомнили, что сейчас жилье возводят в синергии со школами, детсадами, объектами здравоохранения и спорта, инженерной инфраструктурой.

«Ъ-Сочи» писал, что до конца года на курорте из аварийного жилья переедут больше 1 тыс. горожан. Для этого готовы несколько домов.

Вячеслав Рыжков