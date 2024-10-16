До конца года больше тысячи сочинцев переедут из аварийного жилья

В Сочи до конца текущего года из аварийного жилья переедут более 1 тыс. жителей. Об этом в среду, 16 октября, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На личном приеме с жителями Хостинского района говорили о программе переселения из аварийного и ветхого жилья. По плану до конца года в новые квартиры въедут более тысячи горожан. Социальному дому в Лазаревском районе присвоен адрес на улице Доброй, и семьи уже начали получать там ключи»,— рассказал господин Прошунин.

Готовы также два дома на улице Вишневой и многоэтажное здание на Тимирязева. Для начала строительства дома на улице Чехова получено положительное заключение государственной экспертизы. Объект на улице Есауленко спроектирован и проходит согласование. В скором времени власти курорта намерены заключить еще один контракт на проектирование в Центральном районе.

Мэр рассказал также, что с начала года в адрес администрации направили более 21 тыс. обращений. Более 4 тыс. сочинцев обратились в «мобильную приемную» на встречах в микрорайонах.

Вячеслав Рыжков