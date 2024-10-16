17 октября в Татарстане ожидают гололедицу и туман

В Татарстане ночью и утром 17 октября местами и в Казани ожидается туман. На отдельных участках дороги возможна гололедица. Об этом предупредили в пресс-службе Гидрометцентра Татарстана.

На территории республики также продлили штормовое предупреждение из-за сохраняющейся чрезвычайной и высокой пожарной опасности. Оно будет действовать с 17 по 24 октября до конца саммита БРИКС. Первое штормовое предупреждение объявили с 12 по 16 октября.

Ранее в Татарстане на 21 день ввели ограничения на посещения лесов в связи с высокой пожарной опасностью.

Диана Соловьёва