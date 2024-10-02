В Татарстане на 21 день ввели ограничения на посещения лесов в связи с высокой пожарной опасностью. Информация об этом появилась в постановлении кабмина, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане ограничили вход в лес из-за высокой пожарной опасности

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ В Татарстане ограничили вход в лес из-за высокой пожарной опасности

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Ограничения ввели на территории лесов 31 района Татарстана. Среди них Азнакаевский, Зеленодольский, Альметьевский, Лаишевский, Нижнекамский, Приволжский и т. д.

Местным жителям временно запретили посещать леса, въезжать в лесные зоны на транспортных средствах.

Ранее Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за сохранения на территории республики чрезвычайной и высокой пожарной опасности лесов.

Диана Соловьёва