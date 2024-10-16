На переездах СКЖД зафиксировано более 600 нарушений ПДД с начала года

За январь-сентябрь 2024 года на железнодорожных переездах Северо-Кавказской железной дороги было зафиксировано 605 нарушений правил дорожного движения. В отношении 43 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

В частности, за девять месяцев на переездах СКЖД произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, что меньше, чем за аналогичный период 2023 года (тогда было 37.). Больше всего ДТП в текущем году произошло на Кубани и в Ростовской области – в этих регионах зарегистрировано по 5 происшествий соответственно.

В результате ДТП погибли семь человек, в том числе трое детей, еще шесть получили травмы. За девять месяцев прошлого года – погибли девять человек и восемь пострадали.

Анастасия Казуков