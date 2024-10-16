В Сочи обновляют 14 детских садов

В Сочи продолжается реализация программы по благоустройству детских учреждений. В рамках инициативы проводят капитальный ремонт 14 детских садов, сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Неометрии» Фото: пресс-служба «Неометрии»

В Строительном переулке активно ведутся работы по подготовке бетонного основания для укладки современного резинового покрытия. Здесь также устанавливают новое спортивное оборудование и игровые конструкции.

В Центральном районе города ремонтируют две детские площадки на улицах Донская и Цюрупы. На этих объектах установили новые игровые комплексы, качели и карусели, а также спортивные тренажеры и безопасные покрытия.

Работы на остальных 12 площадках планируется завершить до конца октября текущего года. До конца года планируется отремонтировать шесть площадок в Хостинском районе, 15 — в Лазаревском и 12 — в Адлерском районе.

«Ъ-Сочи» писал, что школу в Лазаревском районе строят с опережением графика. Школьники смогут сесть за парты осенью в 2025 году.

Мария Удовик