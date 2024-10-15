В 2025 году в Лазаревском районе Сочи откроется новая школа на 1,1 тысячи мест

Новая школа в районе улиц Калараша-Малышева в Лазаревском районе Сочи будет готова к осени 2025 года. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Объект реализуется в рамках национального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Школа сможет принять до 1,1 тыс. детей.

По словам мэра Сочи, новый объект в Лазаревском районе — многофункциональный комплекс, который будет способствовать развитию молодежных инициатив, науки, творчества и спорта. В ходе выездного строительного совещания на площадке было отмечено, что возводимые шесть корпусов будут включать три спортзала, библиотеку, музей и театральную студию. Сейчас готовность объекта превышает 50%.

С начала следующего года подрядчики сосредоточатся на внутренней отделке помещений. Ожидается, что к осени 2025 года школа будет полностью готова к открытию.

«Ъ-Сочи» писал, что школу на улице Лизы Чайкиной в Хостинском районе строят с опережением графика. В учебном заведении создадут отдельное пространство для учащихся младших классов. Ожидается, что осенью 2025 года школа примет 400 детей.

Мария Удовик