В Екатеринбург привезли партию зараженного горького перца
В Екатеринбург из Республики Узбекистан привезли 19,9 тонны сладкого перца 1,7 тонны горького перца. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, часть продукции оказалась зараженной.
Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ
«По результатам лабораторных исследований, в партии горького перца обнаружен карантинный вредитель — вирус коричневой морщинистости плодов томата»,— сказано в сообщении. Зараженную продукцию уничтожили.