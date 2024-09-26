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В Екатеринбург привезли партию зараженного горького перца

В Екатеринбург из Республики Узбекистан привезли 19,9 тонны сладкого перца 1,7 тонны горького перца. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, часть продукции оказалась зараженной.

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

«По результатам лабораторных исследований, в партии горького перца обнаружен карантинный вредитель — вирус коричневой морщинистости плодов томата»,— сказано в сообщении. Зараженную продукцию уничтожили.

Полина Хабарова

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