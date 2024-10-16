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Гендиректором «Хлебзавода Юг Руси» стала Лариса Стрияшко

Должность гендиректора ООО «Хлебзавод Юг Руси» заняла Лариса Стрияшко, сменив Яну Ефремову, возглавлявшую компанию с мая 2020 года. Соответствующая запись появилась в ЕГЮРЛ.

Учредителем компании «Хлебзавод Юг Руси» через ООО «СИНКО» является Сергей Кислов. Чистая прибыль предприятия в 2023 году, согласно данным сервиса audit-it.ru, составила 14,5 млн руб. Производитель хлебобулочных изделий входит в ГК «Юг Руси», объединяющий такие бренды, как «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и др.

Ранее сообщалось, что ООО «ГК Юг Руси» выкупит два выпуска собственных облигаций и на сумму в 45,65 млрд руб. Покупателем выступит входящая ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси».

Дмитрий Ковалевский

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