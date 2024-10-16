Быть айтишником хочу: школьников южных регионов приглашают на День профориентации в ИТ

В следующую субботу, 26 октября, в 30 ведущих вузах страны пройдёт Всероссийский День профориентации в ИТ. В южных регионах России прийти на них очно можно в Ростове-на-Дону, Новороссийске и Махачкале. Каждый вуз подготовил собственную программу. Ребята узнают, что происходит в сфере информационных технологий и нейросетей, как искусственный интеллект будет развиваться дальше и как стать технологическим предпринимателем. Принять участие и в онлайн-формате школьники 5-11 классов смогут на цифровой платформе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

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«При поддержке Сбера на Юге России и Северном Кавказе реализуются десятки важнейших для роста экономики инвестиционных проектов. И одной из главных составляющих их успеха остаются кадры. Мы помогаем не только финансированием проектов, но и во внедрении отечественных цифровых решений и сервисов, получении льготной ИТ-ипотеки, открытии своего дела, цифровой трансформации отдельных компаний и регионов в целом».

День профориентации поможет старшеклассникам и их родителям найти ответы на ключевые вопросы: какую специализацию в ИТ выбрать и какие языки программирования наиболее перспективны. Онлайн к мероприятию можно присоединиться из любой точки страны. Старшеклассников ожидают мастер-классы от ведущих ИТ-компаний России и выпускников школы цифровых технологий от Сбера – «Школы 21», которые с нуля освоили новую профессию. На цифровой платформе участники смогут пройти серию тематических заданий начального уровня и посмотреть лекции по программированию, робототехнике, нейросетям, дизайну в ИТ и технологическому предпринимательству. Полезный контент об индустрии и развитии цифровых навыков будет доступен в сообществе проекта в VK.

Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка:

«Сегодня искусственный интеллект становится драйвером развития всех остальных технологий и стремительно меняет мир. И это огромные возможности для тех, кто хочет изучать и профессионально развиваться в ИТ. Ведь именно цифровые инженеры разрабатывают новые технологии и создают будущее. Всероссийский День профориентации в ИТ, который мы поддержали, — это прекрасная возможность понять, как устроена индустрия и разобраться в ее перспективах. А затем — продумать свой карьерный путь: выбрать специализацию и возможно, даже будущего работодателя».