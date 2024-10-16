Сроки саммита БРИКС не будут продлены, его инфраструктура полностью готова к большому числу участников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, сроки саммита БРИКС останутся прежними и продление не планируется. Он отметил, что инфраструктура готова к большому количеству участников. «Вся инфраструктура этого саммита подготовлена под достаточно большой интерес. Какой-то потребности продлевать саммит нет, и нет такой возможности ни у участников, ни организаторов», — добавил Песков, отметив, что Россия ожидает значительное число аккредитованных гостей.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что организация саммита в Казани пройдет на высоком уровне.

Анар Зейналов