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В Екатеринбурге временно закроют движение на перекрестке Энтузиастов — Стачек

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в период с 14 октября по 30 ноября перекроют движение на перекрестке улиц Энтузиастов и Стачек. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано со строительством теплосети в квартале улиц Энтузиастов — Стачек — Баумана — Старых Большевиков.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным администрации, схема движения общественного транспорта не изменится. Движение машин будет направлено по следующим улицам: Лобкова – Старых Большевиков — Баумана — Красных Командиров — Войкова. «На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели»,— сказано в сообщении.

Напомним, до 15 октября в Екатеринбурге перекрыт участок улицы Лукиных в районе дома №24. Там СК «Капитал» будет проводить работы по устройству теплосетей.

Полина Хабарова

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