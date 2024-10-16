В казанском аэропорту журналистам показали новый перрон, который станет одной из стоянок для самолетов делегаций саммита БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В казанском аэропорту презентовали новый перрон для саммита БРИКС

Фото: Влас Северин / Коммерсантъ В казанском аэропорту презентовали новый перрон для саммита БРИКС

Фото: Влас Северин / Коммерсантъ

Проект по расширению пассажирского авиационного перрона также включает отдельную зону для противообледенительной обработки самолетов. Для работы на новом перроне была закуплена дополнительная техника, включая перронный автобус марки Yutong, аэродромный тягач, шесть авиационных трапов, два специальных автомобиля для обслуживания туалетных и водяных систем, а также другая спецтехника и оборудование.

На реконструкцию перрона, который сможет одновременно принимать 33 широкофюзеляжных самолета, было выделено 7,4 млрд руб. Изначально работы планировалось завершить к 1 октября.

Анар Зейналов