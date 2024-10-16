Прокуратура внесла представление в адрес Духовного управления мусульман Башкирии

Прокуратура Кировского района Уфы внесла представление в адрес Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) об устранении нарушений требований законодательства о занятости населения, сообщил «Ъ-Уфа» юрист Артур Байгазаков, представлявший в суде интересы ряда сотрудников организации.

«Так установлено, что 27.12.2023 должностными лицами ДУМ РБ в филиал ГКУ "Республиканский центр занятости населения по Кировскому району Уфы" представлена информация об увольнении работников в связи с сокращением численности или штата работников. Между тем указанная информация сведения о должности, профессии, специальности и квалификационных требованиях к ним, условиях оплаты труда каждого конкретного работника не содержит»,— говорится в ответе заместителя прокурора района Дениса Гафиятуллина (есть в распоряжении Ъ-Уфа).

Как сообщал «Ъ-Уфа», с октября 2023 года пять бывших сотрудников ДУМ РБ взыскали с работодателя около 8 млн руб. В эту сумму вошли, в частности, невыплаченная зарплата и компенсация за ее задержку. Двое из пяти сотрудников через суд восстановились на работе.

Венера Хисамова