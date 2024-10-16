Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура внесла представление в адрес Духовного управления мусульман Башкирии

Прокуратура Кировского района Уфы внесла представление в адрес Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) об устранении нарушений требований законодательства о занятости населения, сообщил «Ъ-Уфа» юрист Артур Байгазаков, представлявший в суде интересы ряда сотрудников организации.

«Так установлено, что 27.12.2023 должностными лицами ДУМ РБ в филиал ГКУ "Республиканский центр занятости населения по Кировскому району Уфы" представлена информация об увольнении работников в связи с сокращением численности или штата работников. Между тем указанная информация сведения о должности, профессии, специальности и квалификационных требованиях к ним, условиях оплаты труда каждого конкретного работника не содержит»,— говорится в ответе заместителя прокурора района Дениса Гафиятуллина (есть в распоряжении Ъ-Уфа).

Как сообщал «Ъ-Уфа», с октября 2023 года пять бывших сотрудников ДУМ РБ взыскали с работодателя около 8 млн руб. В эту сумму вошли, в частности, невыплаченная зарплата и компенсация за ее задержку. Двое из пяти сотрудников через суд восстановились на работе.

Венера Хисамова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...