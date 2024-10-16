В Уфе кабина лифта с пассажиром сорвалась с четвертого этажа

В Уфе на улице Рыльского кабина лифта с находящейся внутри женщиной сорвалась с четвертого этажа, сообщает mkset.ru. Система торможения сработала на первом этаже. Лифт был установлен несколько месяцев назад, отмечается в сообщении. В пресс-службе управления гражданской защиты Уфы сообщили, что информация об этом инциденте не поступала.

Как сообщал «Ъ-Уфа», мае этого года в Стерлитамаке возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту падения лифта, в котором находилась 16-летняя школьница, в шахту с десятого этажа.

Майя Иванова