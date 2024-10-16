В Ростове арестован подозреваемый в кражах чугунных крышек от люков

Ростовские полицейские задержали 45-летнего подозреваемого в серии краж чугунных крышек от канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Злоумышленник похитил семь чугунных крышек от водопроводных люков. Общая сумма ущерба составила более 50 тыс. руб.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ева Китаева