Районные власти в Башкирии обязали вернуть в госсобственность участок у пруда

Арбитражный суд Башкирии признал незаконным договор аренды 10,9 га возле пруда на реке Кигазы, переданных администрацией Балтачевского района в пользование ООО «СХП "Агропартнер"». Кроме того, недействительным суд посчитал и договор переуступки прав на участок между организацией и индивидуальной предпринимательницей Лилией Хайруллиной. С соответствующим иском в суд обратилась республиканская прокуратура.

Как следует из материалов дела, в 2013 году участок на берегу был предоставлен животноводческой фирме для строительства и эксплуатации гидротехнического сооружения сроком до 2062 года. В 2020 году право аренды было передано госпоже Хайруллиной, назначение земли при этом не изменилось.

По мнению прокуратуры, пруд на реке Кигазы должен находиться в федеральной собственности, а разрешение о передаче водного объекта предпринимателям должно было принимать региональное министерство природопользование и экологии, исходя из чего у муниципалитета не было права передавать участок кому-либо в пользование.

Суд пришел к выводу, что не обособленный и не изолированный от других поверхностных водных объектов пруд, имеющий с ними гидравлическую связь, должен быть в собственности у Российской Федерации. Земельный участок в таком случае не может передаваться кому-либо в аренду, а должен предоставляться на основании договора водопользования.

Лилия Хайруллина обязалась передать землю управлению Росимущества по Башкирии, а ООО «СХП "Агропартнер"» вернуть предпринимательнице 10 тыс руб., уплаченных по договору аренды.

Идэль Гумеров