Уголовное дело по факту гибели монтажника возбудили в Шахтах

По факту смертельного травмирования 43-летнего монтажника в Шахтах возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Ростовской области, в случившемся обнаружили признаки нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. По предварительной информации, мужчина мог сорваться с крыши здания Детской школы искусств г. Шахты по ул. Пролетарской, 135, в которой проводился ремонт.

Дмитрий Ковалевский