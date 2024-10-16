И дорого, и богато

Стоимость 1 кв. м в элитных домах Екатеринбурга достигла почти 500 тыс. руб., следует из данных «Циан.Аналитики». В топе самого дорогого жилья — как объекты в новостройках, так и на вторичном рынке недвижимости. По данным аналитиков, за год средняя стоимость 1 кв. м. в новых объектах классов «бизнес» и «премиум» Екатеринбурга увеличилась на 31% — до 222 тыс. руб. По мнению эксперта, за последние полтора года ассортимент дорогого жилья не так сильно расширился, в отличие от массовой недвижимости, поэтому каких-то серьезных изменений в этом сегменте ожидать не стоит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость 1 кв. м в элитных домах Екатеринбурга достигла почти 500 тыс. руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Стоимость 1 кв. м в элитных домах Екатеринбурга достигла почти 500 тыс. руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Самая высокая стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга достигла 498,8 тыс. руб. Такую сумму за 1 кв. м придется отдать при покупке квартиры в ЖК «Литературный» (сдача в 2025 году), следует из информации сервиса «Циан». Речь идет о трехкомнатной квартире с высотой потолков 3 м и черновой отделкой. Итоговая стоимость объекта составляет 44,5 млн руб., общая площадь — 89,2 кв. м.

На втором месте по стоимости 1 кв. м среди новостроек — ЖК «19/05», его цена составляет 448,3 тыс. руб. Как указано в объявлении на «Циан», речь идет об однокомнатной квартире с высотой потолков 3,3 м и черновой отделкой. Общая площадь квартиры — 81 кв. м., итоговая стоимость — 26,1 млн руб.

Еще один дом с высокой стоимостью 1 кв. м — 383,2 тыс. руб. — ЖК «DOM 7». Общая цена квартиры составляет 17,6 млн руб., общая площадь — 46,1 кв. м.

Самая дорогая квартира в активной экспозиции на первичном рынке Екатеринбурга — 54 млн руб. в ЖК «Литературный». Ее площадь составляет 150 кв. м, квартира продается с черновой отделкой.

На вторичном рынке Екатеринбурга максимальная стоимость 1 кв. м составляет 921,8 тыс. руб. Трехкомнатная квартира находится в ЖК «Антарес», ее площадь составляет 128 кв. м, итоговая стоимость — 118 млн руб. Самая дорогая квартира на вторичном рынке Екатеринбурге продается в ЖК «Тихвин» — 150 млн руб.

По данным сайта N1.ru, сейчас в открытой продаже в Екатеринбурге 229 объектов на первичном рынке стоимостью от 25 млн руб. и 126 объектов на вторичном рынке. От 50 млн руб. на N1.ru опубликовано 24 объекта на вторичном рынке и 19 на первичном.

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, в сегменте новостроек средняя стоимость 1 кв. м. в объектах классов бизнес и премиум составила 222 тыс. руб., увеличившись за год на 31%. «По этому показателю Екатеринбург занимает шестое-седьмое место среди городов-миллионников, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Краснодару и Нижнему Новгороду, находится примерно на одном уровне с Новосибирском»,— прокомментировал господин Попов.

В среднем номинальная цена 1 кв. м в строящихся корпусах новостроек, по данным «Циан.Аналитики», в третьем квартале составила 156 тыс. руб., за год показатель вырос на 18%. Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в октябре составила 135 тыс. руб., за год показатель увеличился на 15%. По данным «Авито Недвижимость», в Москве средняя стоимость 1 кв. м составляет 387 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 235 тыс. руб. Дороже всего «квадрат» в Сочи — 453 тыс. руб.

По словам главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова, за последние год-полтора сегмент дорогого жилья в Екатеринбурге функционировал в рамках общих рыночных тенденций. Он добавил, что ассортимент в верхнем ценовом сегменте жилья не расширялся так динамично, как на рынке массового жилья. «До конца года сильных изменений в плане спроса на дорогую недвижимость ждать не стоит. Мы не фиксируем ни остановки продаж, ни заметного бума в текущем контексте. Скорее всего, в этом секторе будет рутинная работа по продвижению и продажи таких объектов»,— отметил господин Хорьков.

Управляющий партнер агентства дорогой недвижимости «Кулиговская и партнеры» Павел Боровиков подчеркнул, что спрос на элитную недвижимость сейчас находится на высоком уровне.

«В Екатеринбурге строится крайне мало элитной недвижимости, тем самым спрос подогревается и толкает цены вверх. Помимо этого, происходит моральное устаревание жилых комплексов, которые считались элитными 10-20 лет назад. Если раньше квартира с ремонтом в элитном ЖК стоила 350-400 тыс. руб. за 1 кв. м, то сейчас цены — около 450-600 тыс. руб. за 1 кв. м в квартире с ремонтом. И это не предел»,— рассказал господин Боровиков. По его мнению, в сравнении с другими городами-миллионниками Екатеринбург имеет «один из самых больших потенциалов для роста цен».

Он прогнозирует, что спрос на элитную недвижимость в Екатеринбурге однозначно будет расти в дальнейшем. «Это касается не только городской элитной жилой недвижимости, но и загородной. Мы видим слом тренда на примере спроса: сейчас, в основном, востребованы элитные коттеджи в организованных коттеджных поселках. Спрос на элитную недвижимость на 95% сместился в эту сторону»,— отметил господин Боровиков.

Анастасия Таначева